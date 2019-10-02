المركزي: 10 بنوك ساهمت في تمويل 463.4 ألف شركة متناهية الصغر

كتبت- منال المصري:

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي، حصل مصراوي علي نسخه منه، عن أن 10 بنوك قامت بتمويل 463.4 ألف مستفيد من أصحاب المشروعات متناهية الصغر حتى نهاية يونيو الماضي، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وكان البنك المركزي أطلق مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مطلع 2016 بشريحة 200 مليار جنيه بفائدة مدعمة متناقصة، تتراوح بين 5% للمشروعات الصغيرة، و7% لتمويل المشروعات المتوسطة للآلات والمعدات، و12% لتمويل المشروعات المتوسطة لرأس المال العامل.

وذكر التقرير أن بنك القاهرة جاء بالمركز الأول بين البنوك العشرة بعدد مستفيدين بلغ 233.3 ألف مستفيد، بينما جاء بنك مصر بالمركز الثاني بعدد 115.3 ألف مستفيد، فيما جاء بنك الإسكندرية بالمركز الثالث بعدد 77.1 ألف مستفيد.

وجاء البنك الأهلي المصري بالمركز الرابع بعدد 27 ألف مستفيد، ثم مصرف أبو ظبي الاسلامي بالمركز الخامس بعدد 6728 مستفيدا، وبالمركز السادس البنك الزراعي المصري بعدد 1536 مستفيدا، فيما جاء المصرف المتحد في المركز السابع بعدد 905 عملاء، وفي المركز الثامن البنك العربي الأفريقي بعدد 844 مستفيدا.

وجاء بنك التنمية الصناعية بالمركز التاسع بعدد مستفيدين 424 مستفيدا، والبنك التجاري الدولي بالمركز الأخير بعدد 350 مستفيدا.