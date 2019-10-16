تراجع ملحوظ لأسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك خلال الأسبوع الأخير

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار الدولار تراجعا ملحوظا أمام الجنيه في البنوك خلال الأسبوع الأخير، ليكسر متوسط سعر البيع حاجز 16.30 جنيه لأول مرة منذ أول مارس 2017.

وبحسب بيانات البنك المركزي، انخفض سعر متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 7 قروش خلال الأسبوع الأخير، حيث سجل أمس الثلاثاء 16.18 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع، مقابل 16.25 جنيه للشراء، و16.35 جنيه للبيع الثلاثاء قبل الماضي.

ويعد سعر الدولار في البنوك هو الأقل منذ الأول من مارس 2017، حينما سجل 16.06 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

ولم يعلن بعد البنك المركزي عن متوسط أسعار الدولار في البنوك خلال تعاملات اليوم، حتى الآن، ولكن الأسعار شهدت استقرارا في عدد من البنوك مع بداية التعاملات.

وبدأت أسعار الدولار في التراجع الملحوظ منذ بداية عام 2019، حيث فقدت نحو 168 قرشا منذ بداية العام وحتى الآن، وهو ما يعادل نحو 9.35%، حيث كان متوسط السعر في آخر تعاملات ديسمبر 2018، 17.87 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وكانت بنوك استثمار توقعت في تقارير لها خلال الشهر الماضي، أن تبقى أسعار الدولار أمام الجنيه في نطاق يتراوح بين 16 و17 جنيها خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وقال بنك استثمار بلتون في تقرير له، "لا نتوقع ضغوطا على العملة المحلية، حيث نتوقع تذبذات محدودة في نطاق 16-17 جنيها مقابل الدولار، مما سيظل ضروريا لدعم البنك المركزي المصري للحفاظ على مستهدف التضخم واستمرار دورة التيسير النقدي".

وتوقع بنك استثمار برايم، في تقرير له، أن يصل سعر الدولار إلى مستوى 16.70 جنيه بنهاية العام الحالي.

وقال برايم: "سيكون الانخفاض المتواضع بالجنيه المصري مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع تدريجي في الطلب المحلي".

وتوقع بلتون أن يكون سعر 16 جنيها مقابل الدولار أقصى مستوى في هذا الاتجاه الصاعد للجنيه.