مديرة صندوق النقد الجديدة: مصر حققت خطوات هامة نحو الاستقرار الاقتصادي

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كتبت- ياسمين سليم:

قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر حقق خطوات هامة نحو الاستقرار الاقتصادي.

ونشرت كريستالينا على حسابها الخاص على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" صورًا لها مع مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وقالت إنها عقدت لقاءً بناءً مع مدبولي.

ويشارك رئيس الوزارء على رأس وفد مصري في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي بدأت اليوم الثلاثاء بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت كريستالينا إن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي حقق خطوات هامة نحو الاستقرار الاقتصادي.

وأضافت "هذه هي اللحظة المناسبة لمزيد من التقدم في الإصلاحات لتحقيق نمو أكثر احتواءً بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل".

واقتربت مصر من الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه مع صندوق النقد الدولي مقابل الحصول على قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار.

وقال صندوق النقد قبل أيام إن وضع الاقتصاد في مصر تحسن بشكل ملحوظ منذ عام 2016.

بحسب الصندوق فإن الإصلاحات التي تمت تحت برنامج الإصلاح الاقتصادي - المدعوم من الصندوق - نجحت للوصول إلى الاستقرار الاقتصادي، كما وضعت الدين العام على مسار الهبوط.

وتابع تقرير الصندوق، أن "الوفرات المالية تم استخدامها في التخفيف عن عبء الفقراء".