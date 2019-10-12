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    معيط يفتتح المقر الرئيسي لهيئة التأمين الصحي الشامل الاثنين المقبل

    12:42 م السبت 12 أكتوبر 2019
    معيط يفتتح المقر الرئيسي لهيئة التأمين الصحي الشامل الاثنين المقبل

    محمد معيط وزير المالية

    كتب- مصطفى عيد:

    يفتتح محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بعد غد الإثنين، المقر الرئيسي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالقاهرة، بحسب بيان للوزارة اليوم السبت.

    ويهدف افتتاح المقر الجديد، إلى استدامة تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية، وتأسيس مرحلة جديدة من الرعاية الصحية للمواطنين، بحسب البيان.

    ويعقد الوزير، عقب افتتاح المقر الرئيسي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بالقاهرة، مؤتمرًا صحفيًا يتناول خلاله آخر تطورات منظومة التأمين الصحي الشامل خاصة مع انطلاق مرحلة تسجيل المواطنين بباقي محافظات المرحلة الأولى.

    ويناقش الوزير خلال المؤتمر الصحفي، كل ما يتعلق بالبنية التكنولوجية، والتعاقد مع المستشفيات والوحدات الصحية والصيدليات ومعامل التحليل ومراكز الأشعة من القطاعين العام والخاص، وتأهيل الكوادر البشرية للانضمام لنظام التأمين الصحي الشامل.

    محمد معيط وزارة المالية هيئة التأمين الصحي منظومة التأمين الصحي

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