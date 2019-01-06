البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 854 مليون دولار بفائدة 3.7%

كتبت - منال المصري:

باع البنك المركزي، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية، خلال عطاء دولاري أذون خزانة لأجل 364 يوما "عام واحد" بقيمة 854.1 مليون دولار بمتوسط فائدة 3.7%، وذلك بعد أن قبل 25 طلبا.

وتلقى المركزي خلال عطاء اليوم 30 طلبا بقيمة 934.1 مليون دولار، بحسب البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك.

وكان البنك المركزي أعلن أمس على موقعه الإلكتروني، طرح عطاء دولاري بقيمة 750 مليون دولار لأجل عام (364يوما).

وكان البنك المركزي باع أذون خزانة بقيمة 1.2 مليار دولار خلال عطاء دولاري الشهر الماضي بمتوسط عائد 3.7%.