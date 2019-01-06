  • عاجل:مصدر لـ "مصراوي": حسين الشحات وقع رسمياً للأهلي.. وينضم للتدريبات غدًا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مبادرة الرئيس حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 854 مليون دولار بفائدة 3.7%

    05:15 م الأحد 06 يناير 2019
    البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 854 مليون دولار بفائدة 3.7%

    دولار

    كتبت - منال المصري:

    باع البنك المركزي، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية، خلال عطاء دولاري أذون خزانة لأجل 364 يوما "عام واحد" بقيمة 854.1 مليون دولار بمتوسط فائدة 3.7%، وذلك بعد أن قبل 25 طلبا.

    وتلقى المركزي خلال عطاء اليوم 30 طلبا بقيمة 934.1 مليون دولار، بحسب البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك.

    وكان البنك المركزي أعلن أمس على موقعه الإلكتروني، طرح عطاء دولاري بقيمة 750 مليون دولار لأجل عام (364يوما).

    وكان البنك المركزي باع أذون خزانة بقيمة 1.2 مليار دولار خلال عطاء دولاري الشهر الماضي بمتوسط عائد 3.7%.

    دولار البنك المركزي وزارة المالية

    الخبر التالى:

    التضامن توقع بروتوكول تعاون مع ماكدونالدز لتطوير 165 حضانة في القاهرة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان