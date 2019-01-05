شركة إن اكس بي تتفاوض مع "المركزي" لاعتماد برامجها على كارت "ميزة"

كتبت- منال المصري :

قال مصدر مسؤول، لمصراوي، إن شركة إن اكس بي (NXP) العالمية - التي تعد أكبر مُصنع للشريحة الذكية - تجري مفاوضات مع البنك المركزي لاعتماد برامجها الإلكترونية للمدفوعات على كارت ميزة المزمع إصداره الشهور المقبلة.

وأوضح المصدر، أن هناك 3 شركات عالمية تعمل في تصنيع الشرائح الذكية تم اعتماد برامجها الإلكترونية للمدفوعات على كارت ميزة، تشمل شركة جيمالتو ( Jamelto) وشركة اَي ديميا ( Idemia ) وشركة جي اند دي ( G&D).

وتعمل البنوك حاليًا على إصدار كروت ميزة للمواطنين بالتعاون مع البنك المركزي وشركة بنوك مصر بهدف التوسع في الشمول المالي بين شرائح المجتمع المختلفة، وتقليل تداول النقود بالسوق المحلية.

وتستهدف بطاقات ميزة، وهي أول كل كارت وطني للمدفوعات، كافة شرائح المجتمع بدءا من سن 16 عامًا ويمكن لأي عميل أو مواطن استخراج كارت ميزة المدفوع مقدما واستلامه في الحال بصورة مستند إثبات شخصية فقط وبمصاريف إدارية بسيطة.