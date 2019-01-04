البترول تتعاقد مع "تنمية المشروعات" لتحويل 4 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي

كتب- مصطفى عيد:

شهد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، توقيع عقدي مشروع تحويل 4 آلاف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي - بنزين) بالتعاون مع شركتي كارجاس وغازتك، بقيمة 20 مليون جنيه، بحسب بيان من الجهاز اليوم الجمعة.

وقال البيان، إن توقيع التعاقد يأتي في إطار مبادرة "نحو الغاز الطبيعي" التي أطلقها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووزارة البترول.

ويستهدف التعاقد، المساهمة في المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالوقود الثنائي، وتعزيز التعاون فى المشروعات الإستراتيجية ذات البعد الإجتماعى والإقتصادى والبيئى، وتنفيذ استراتيجية الدولة لترشيد الطاقة وخفض الاعتماد على أنواع الوقود السائل.

ووقع العقدين، رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، وهشام الصفتي رئيس مجلس إدارة شركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس)، وعبد الفتاح فرحات رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك).

وكانت شركتي غازتك وكارجاس، تعاونت مع جهاز تنمية المشروعات خلال السنوات السابقة، بتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، من خلال توفير الجهاز لقروض ميسرة لمالكي السيارات لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بأقل فائدة وأطول فترة سداد.

ويأتي هذا التوقيع ضمن مبادرة "نحو الغاز الطبيعى والتى تهدف إلى تحويل عدد 10 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى وفتح 50 منفذ لتجارة الزيوت باجمالى تمويل يصل قيمته إلى 100 مليون جنيه وهو ما يتيح توفير عدد كبير من فرص العمل في مختلف محافظات الجمهورية.

يذكر أن الجهاز قام فى السنوات السابقة بتمويل تحويل عدد 30500 سيارة (25500 سيارة أجرة – 5000 سيارة ملاكي) بإجمالي قيمة 152 مليون جنيه، بحسب البيان.