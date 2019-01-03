353 مليار جنيه حصيلة الأوعية الادخارية ببنك الاستثمار في نهاية 2018

القاهرة - مصراوي:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، في بيان اليوم الخميس، إن إجمالي حصيلة الأوعية الادخارية لدى بنك الاستثمار القومي بلغ بنهاية عام 2018 نحو 353 مليار جنيه.

وأضافت أن ذلك يأتي بعد إصدار وعاء ادخاري جديد بعائد متميز، إلى جانب إجراء تعديلات هيكلية في بعض الأوعية الادخارية التي يصدرها، بما ساهم في تحقيق صافي زيادة موجبة في حصيلة مبيعات تلك الأوعية بدأت من نحو 500 مليون جنيه في نهاية يونيو 2015 لتصل إلى 125.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018.

وذكرت الوزيرة أن ذلك أدى إلى تحقيق حصيلة بنحو 61.1 مليار جنيه في الفترة من أول يوليو 2018 وحتى آخر نوفمبر من العام ذاته، لتبلغ جملة الفوائض نحو 233.1 مليار جنيه.

وكان بنك الاستثمار القومي طرح شهادة استثمار بفائدة ثابتة 16.25% مدتها عام في أبريل الماضي بعدما توقف عن إصدار الشهادة ذات العائد 17.25%، عقب خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% مرتين في فبراير ومارس الماضيين.

وفي الشهر التالي لطرح الشهادة الجديدة خفض البنك العائد على شهادة الاستثمار "ب" لأجل عام 0.5%، لتصبح 15.75%, كما خفض الفائدة على الشهادة لأجل 3 سنوات بنسبة 0.25% لتصل إلى 15%.

ويطرح بنك الاستثمار هذه الشهادات من خلال فروع البنك الأهلي المصري فقط.

وبحسب بيان اليوم، قالت الوزيرة إنه نتج عن بيع هذه الشهادات تمتع بنك الاستثمار القومي بنسب سيولة تتوافق مع المعدلات المتعارف عليها.

وأضافت أن الفائض المحقق عن بيع هذه الأوعية ساهم في تأمين موقف السيولة بالبنك، بالإضافة إلى وفاء البنك بالتزاماته في مواعيد استحقاقاتها دون أي تأخير مع استمرار دور البنك في تمويل مشروعات الهيئات الاقتصادية المدرجة بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

كما ساهم هذا الفائض في تأكيد دور البنك كذراع استثماري استراتيجي للدولة بمساهماته المباشرة في المشروعات المختلفة، وكذا استمرار دعمه لسوق الأوراق المالية وتنشيطها مع تحقيق عوائد جيدة للبنك، فضلاً عن استثمار فائض السيولة لديه في إصدارات الخزانة العامة، وفقا لما قالته الوزيرة.

وأشارت الوزيرة أن البنك شهد تطوراً في الحجم الإجمالي لمحافظ الاستثمار في البورصة من نحـو 2 مليار جنيه في عام 2013 إلى نحو 7 مليارات جنيه في عام 2018، وبزيادة بلغت نحو 5 مليارات جنيه وبمعدل نمو 251% خلال تلك الفترة.

وذكرت أن البنك حقق نموا في محفظته الاستثمارية خلال الفترة المذكورة، يزيد عما حققه المؤشر الرئيسي للبورصة خلال نفس الفترة، حيث وصل معدل النمو في قيمة محفظة البنك في البورصة نحو 29% سنويا.

وبدأ البنك نشاط الاستثمار في البورصة منذ عام 1997، وذلك عبر الاستعانة بشركات إدارة محترفة ومتخصصة تضمنت 8 شركات تعمل بشكل مستقل، وفقا للوزيرة.

وقالت الوزيرة إنه مع تعزيز موقف السيولة لدى البنك في السنوات الأربع الأخيرة بدأ البنك في استثمار فائض أمواله في أذون وسندات الخزانة التي تصدرها وزارة المالية، ومن ثم المساهمة في تغطية جزء من عجز الموازنة العامة من خلال موارد حقيقية.

وأضافت هالة السعيد أن البنك منذ عام 2015 قام باتخاذ الإجراءات اللازمة للاستثمار في هذا المجال للاتساق مع التطورات التي شهدتها الدولة من تغييرات في أسعار الفائدة في السوق المصري والتي شهدت تغيرات كبيرة مع تحرير سعر صرف الجنيه المصري.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 7% في الفترة التالية لتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وذلك بعد أن يخفضها في الربع الأول من عام 2018.