"التنظيم والإدارة" ينظم ندوة لمناقشة استراتيجيات مكافحة الإرهاب

القاهرة - مصراوي:

عقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ندوة بعنوان "استراتيجيات مكافحة الإرهاب"، وذلك بمقر مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي، في إطار سلسلة من الندوات ينظمها الجهاز لرفع الوعي الثقافي لموظفيه، وتعزيز مشاركتهم في القضايا الوطنية، بحسب بيان من الجهاز اليوم الخميس

وحضر الندوة كل من اللواء أركان حرب محمد قشقوش الخبير الاستراتيجي بأكاديمية ناصر العسكرية، والعميد خالد عكاشة الخبير الاستراتيجي ومدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو المجلش الأعلى لمكافحة الإرهاب.

وقال قشقوش إن الجيش المصري استطاع توجيه ضربات موجعة لبؤر الإرهاب وإحباط مخططاتها؛ وهو الأمر الذي أدى إلى انحسار فرص وصول أسلحة جديدة كان من المقرر انتشارها في المحافظات بعد دخولها مصر عبر سيناء.

وأشار خالد عكاشة إلى تأكيد القيادة السياسية في العديد من خطاباتها على مواجهة التطرف والإرهاب بجميع الوسائل والآليات، بما فيها تفعيل دور المؤسسات الدينية الرسمية، وعلى رأسها الأزهر الشريف، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل المشروعات التنموية التي تقضى على البطالة، وتحسن الاقتصاد، مما يعد مقاومة غير مباشرة للتطرف والإرهاب.