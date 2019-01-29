مصر وفرنسا توقعان 4 اتفاقيات تعاون بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

كتب- محمد علاء الدين:

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 4 اتفاقيات مع عدد من الجهات والشركات الفرنسية، ضمن اتفاقيات التعاون المشترك التي تم توقيعها أمس خلال فعاليات "المنتدى الاقتصادي للاستثمار"، بحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الأربعاء.

ووقع عمرو طلعت وزير الاتصالات، وأنييس بانييه روناشيه سكرتيرة دولة بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، على إعلان تعزيز ريادة الأعمال ونمو الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات بين وزارة الاتصالات، ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية.

ويتم من خلال هذا الإعلان تبادل الخبرات والزيارات بين الهيئات المعنية بمجال حاضنات أعمال تكنولوجيا المعلومات في البلدين، بالإضافة إلى التعاون في بناء قدرات رواد الأعمال.

وأكد عمرو طلعت أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مصر وفرنسا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل عمق العلاقات الثنائية بين البلدين؛ وذلك من خلال تبادل الخبرات وزيادة حجم استثمارات الشركات الفرنسية العاملة في هذا القطاع بمصر.

وأشار إلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال أيضا بما يساهم في بناء القدرات وتأهيل الكوادر الشابة وتوفير المهارات المطلوبة لسوق العمل، بالإضافة إلى دعم مجالات الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال.

كما شهد الوزير عمرو طلعت، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مراسم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" وشركة أورنج مصر للاتصالات بشأن توسيع أعمال الشركة في صعيد مصر.

ووقع مذكرة التفاهم مها رشاد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنج مصر للاتصالات، وبحضور ستيفان ريتشارد رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة أورنج العالمية.

وتتضمن المذكرة فتح مركز اتصال لشركة أورنج في المنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة، وتدريب عدد 1000 متدرب من الكوادر المصرية بها، وتعيين 60% من إجمالي عدد المتدربين سنوياً كحد أدنى خلال مدة عمل الاتفاقية التي تصل إلى 3 سنوات.

وتنص الاتفاقية أيضا على التزام أورنج بتدريب 50 مطورا من الشباب سنويا في إطار برنامج التدريب الصيفي لمعمل أورنج، على أن يكون هذا التدريب معتمدا من الشركة، ويتضمن عددا من أحدث تطبيقات وبرامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل مجالات المدن الذكية، وتأمين الفضاء الإلكتروني، وسلسلة الكتل، وغيرها.

كما تضمنت الاتفاقية الإشارة إلى إطلاق شركة أورنج لمعمل التصنيع الرقمي "فاب لاب" في المنطقة التكنولوجية بمدينة بني سويف الجديدة في مرحلة لاحقة كجزء من خطتها المستقبلية للتوسع في الصعيد.

كما شهد وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي، والاتصالات، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وشركة فاليو مصر، حيث وقع عن الهيئة مها رشاد، وعن الشركة وائل أبو المعاطي المدير العام.

وتنص مذكرة التفاهم التي تصل مدة العمل بها إلى 3 سنوات، على التعاون في بناء قدرات الكوادر الشابة من خلال توفير فرص تدريبية في أحدث التقنيات، وخلق فرص عمل متميزة لخريجي البرامج التدريبية.

وتستهدف المذكرة تلبية احتياجات الشركة وتمكينها من تنفيذ خطط التوسع في أعمالها في مصر خلال الفترة المقبلة، وتعزيز ثقافة الابتكار والمعرفة في مصر من خلال تنفيذ مشروعات في مجال البحوث والتطوير وتسجيل براءات الاختراع، بهدف الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمة السيارات الإلكترونية.

وشهد وزيرا الاستثمار والاتصالات أيضا، توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وشركة تلي بيرفورمانس لتأهيل الكفاءات والمهارات في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي وقعها مها رشاد، وعمرو شوقي رئيس مجلس إدارة الشركة.

وتهدف الاتفاقية إلى التوسع في أعمال شركة تلي بيرفورمانس في مصر، وزيادة أعداد العاملين بمركز الشركة في مصر للعمل في مجال تصدير خدمات مراكز الاتصال وخدمة العملاء والدعم الفني لدول أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط من خلال إتاحة 1700 فرصة عمل جديدة خلال عامين.

وكما تتضمن الاتفاقية تطبيق معايير برنامج إطار المهارات الوطني الذي أطلقته "إيتيدا" لإدارة الكفاءات، وتحديد المهارات المطلوبة في مجال صناعة التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفير البرامج التدريبية ذات الصلة من أجل رفع قدرات وتأهيل الشباب للالتحاق بهذه الصناعة.

ونظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي "المنتدى الاقتصادي للاستثمار" أمس، بالتعاون مع غرفة التجارة الفرنسية، على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر.