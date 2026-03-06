سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 7400 جنيه بنهاية تعاملات يوم السبت إلى 7140 جنيهًا بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة، بتراجع قدره 260 جنيهًا للجرام.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب أيضًا خلال الفترة نفسها، حيث انخفض سعر الأونصة من 5278 دولارًا إلى 5084 دولارًا، بخسائر بلغت 194 دولارًا خلال الأسبوع.

تحركات الذهب في السوق المصري

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية تعاملات السبت نحو 7400 جنيه، قبل أن يرتفع يوم الأحد إلى 7600 جنيه للجرام.

وتراجع السعر يوم الاثنين إلى 7430 جنيهًا، ثم واصل الانخفاض يوم الثلاثاء ليسجل 7350 جنيهًا.

وخلال تعاملات الأربعاء هبط السعر إلى 7280 جنيهًا، ثم تراجع مجددًا يوم الخميس إلى 7160 جنيهًا.

وبمنتصف تعاملات اليوم الجمعة انخفض السعر إلى 7140 جنيهًا للجرام.

تحركات الذهب في السوق العالمي

سجل سعر أونصة الذهب عالميًا نحو 5278 دولارًا بنهاية تعاملات السبت والأحد.

ثم ارتفع يوم الاثنين إلى 5295 دولارًا، قبل أن يتراجع يوم الثلاثاء إلى 5153 دولارًا للأونصة.

وخلال تعاملات الأربعاء صعد السعر قليلًا إلى 5164 دولارًا، ثم تراجع يوم الخميس إلى 5154 دولارًا.

وبمنتصف تعاملات اليوم الجمعة انخفض السعر إلى 5084 دولارًا للأونصة.

