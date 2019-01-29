البورصة تواصل الصعود مع بداية تعاملات الثلاثاء
كتب- مصطفى عيد:
واصلت البورصة صعودها مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بعد ارتفاعها خلال اليومين الماضيين.
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.31% مع بداية تعاملات اليوم إلى مستوى 13955 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.05%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفعت بنسبة 0.68% بنهاية تعاملات أمس الاثنين عند مستوى 13911 نقطة، مدعومًا بمشتريات الأجانب.
-
611
-
134
-
121
-
107
-
103
-
96
-
88
-
86
-
72
-
50