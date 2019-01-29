البورصة تواصل الصعود مع بداية تعاملات الثلاثاء

كتب- مصطفى عيد:

واصلت البورصة صعودها مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بعد ارتفاعها خلال اليومين الماضيين.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.31% مع بداية تعاملات اليوم إلى مستوى 13955 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.05%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفعت بنسبة 0.68% بنهاية تعاملات أمس الاثنين عند مستوى 13911 نقطة، مدعومًا بمشتريات الأجانب.