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    البورصة تواصل الصعود مع بداية تعاملات الثلاثاء

    10:34 ص الثلاثاء 29 يناير 2019
    البورصة تواصل الصعود مع بداية تعاملات الثلاثاء

    البورصة المصرية

    كتب- مصطفى عيد:

    واصلت البورصة صعودها مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بعد ارتفاعها خلال اليومين الماضيين.

    وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.31% مع بداية تعاملات اليوم إلى مستوى 13955 نقطة.

    كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.05%.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفعت بنسبة 0.68% بنهاية تعاملات أمس الاثنين عند مستوى 13911 نقطة، مدعومًا بمشتريات الأجانب.

    البورصة مؤشر EGX30

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