تجار: مناقصة أرز لمصر تجذب عروضًا من الصين وفيتنام والهند

القاهرة - وكالات :

قالت تجار لوكالة رويترز اليوم الأحد إن الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية تلقت أربعة عروض في أولى مناقصاتها العالمية لشراء الأرز هذا العام وذلك للوصول بين 20 مارس إلى 20 أبريل وأو أول أبريل إلى الثلاثين منه.

وبحسب رويترز أوضح التجار أن العروض المقدمة كانت لأرز صيني وفيتنامي وهندي.

وقالت الهيئة إنها تريد أرزًا بنسبة كسر بين 10 و12% مع تقديم عروض أسعار شاملة تكاليف الشحن، ويتعين على أصحاب العروض تقديم عينات لاختبارها من قبل وزارة الزراعة.

وفي ديسمبر الماضي أعلنت هيئة السلع التموينية، تعاقدها على شراء 47.5 ألف طن من الأرز الأبيض المستورد، في مناقصة عالمية.

وتحتاج الحكومة لاستيراد حوالي نصف مليون طن من الأرز المستورد بعد تخفيض الإنتاج المحلي من الأرز لتوفير المياه.