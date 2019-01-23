مارسيليا العقارية تعتزم تطوير وتنمية قطعة أرض بالعاصمة الإدارية

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة مارسيليا للاستثمار العقاري، في بيان اليوم للبورصة اليوم الأربعاء، إنها تعتزم تنمية وتطوير قطعة أرض بالعاصمة الإدارية مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وأضافت في بيانها، أنه لم يتحدد حتى الآن نسبة المشاركة أو قيمة التعاقد حتى الآن.

ولم تفصح الشركة عن معلومات إضافية بشأن مساحة الأرض.

ومارسيليا للاستثمار العقاري، إحدى شركات مجموعة شركات مارسيليا، تعمل في مجال الاستثمار العقاري والمقاولات العامة والاستثمار السياحي وإدارة الفنادق والمطاعم وغيرها من المجالات.