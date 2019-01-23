سحر نصر تشارك في مائدة لبحث تراجع الاستثمار المباشر عالميا بدافوس

كتب- مصطفى عيد:

شاركت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول اتجاهات الاستثمار العالمية نظمها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الأربعاء.

وناقشت المائدة، وضع حلول لانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بشكل ملحوظ، بعد انخفاضه عام 2018، بنسبة 19%، حيث بلغت قيمته 1.2 تريليون دولار، بحسب تقرير لـ"الأونكتاد".

وتركز هذا الانخفاض في الدول المتقدمة، حيث انخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها بنسبة 40%، لتسجل أدنى مستويات لها منذ عام 2004، فى الوقت الذى شهدت مصر أعلى نسبة ارتفاع لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا خلال عام 2018، حيث بلغت 7% لتصل قيمتها إلى 7,9 مليار دولار.

وتركز الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات في مصر بقطاعات العقارات، والصناعات الغذائية، والبترول والغاز، والطاقة المتجددة، وفق تقرير "الأونكتاد".

وتوقع المشاركون في المائدة أن تستمر مصر في تحقيق أعلى نسبة تدفق للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2019، بحسب ما أشار إليه بيان الاستثمار.

وأشارت سحر نصر، إلى أن مصر تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الجاري، مرحبة بما تناوله تقرير "الأونكتاد" عن مصر، والذي يأتي بعد ترشيح "بنك راند ميرشانت" لمصر لتكون أفضل بلد للاستثمار في قارة أفريقيا عام 2019.

وقالت الوزيرة، إن مصر حققت قفزات كبيرة في مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية مع إصلاحات تشريعية في مجال الاستثمار تضمنت إصدار عدد من القوانين مثل قانون الاستثمار، وقانون الإفلاس، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال.

وأضافت أن مصر نفذت أيضا إجراءات مؤسسية لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير مركز خدمات المستثمرين، مما جعل مناخ الأعمال فى مصر مناسبا لجذب المزيد من الاستثمارات.

وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى مستمرة في إجراءاتها الإصلاحية، والتوسع في فروع مركز خدمات المستثمرين والمناطق الحرة والاستثمارية في مختلف محافظات مصر، من أجل التسهيل على المستثمرين، كما تسعى إلى تعزيز التعاون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال والاستثمار في العنصر البشري.

وحضر المائدة رئيس بوتسوانا، ووزراء من نيبال وميانمار، ورئيس مركز غانا لترويج الاستثمار، ورئيس الرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار(WAIPA)، ومستثمرون من دول مختلفة من أنحاء العالم.