صندوق النقد يتوقع تعافي النمو بمنطقة الشرق الأوسط العام المقبل

القاهرة- مصراوي:

توقع صندوق النقد الدولي أن يتعافي النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان خلال العام المقبل ليصل إلى 3%.

وقال الصندوق في تقرير توقعات الاقتصاد العالمي الذي نشره اليوم الاثنين بمناسبة انعقاد منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس"، النمو في هذه المنطقة سيبقى هادئ خلال العام الجاري ليسجل 2.4%، قبل أن يتعافى إلى نحو 3% في 2020.

خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.5% العام الجاري و 3.6% العام المقبل.

وقال التقرير إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، لديهم عوامل تؤثر على نظرة الاقتصادية للمنطقة بما فيها ضعف نمو إنتاج النفط.

وبحسب التقرير فإن المصادر الرئيسية للخطر على توقعات الاقتصاد العالمي تتعلق بالتوترات التجارية في ظل المستويات المرتفعة للديون العامة والخاصة.

كما تتعلق المخاطر بعدم التوصل لاتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتباطؤ الاقتصاد الصيني.

وحذر الصندوق من أن التجارة الدولية والاستثمار والإنتاج "مازالوا يتعرضون للتهديد بسبب الغموض المتعلق بالسياسة" الناجمة عن النزاع التجاري بين أمريكا والصين، كما حذر من خطورة فرض رسوم جديدة.