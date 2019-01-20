ارتفاع الطماطم والفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 4 أصناف من الخضروات والفاكهة بين 5 قروش وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الأحد بسوق العبور مقارنة بمستوياها أمس السبت.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و5.25 جنيه، وسعر كيلو الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، وسعر كيلو البرتقال السكري بين 3.5 و4.5 جنيه.

وفي المقابل تراجع سعر كيلو البرتقال البلدي 20 قرشًا، ليتراوح بين جنيهين و3.2 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و5.25 جنيه، بزيادة 5 قروش.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 7 و11 جنيهات.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات.

القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين جنيهين و3.2 جنيه، بتراجع 20 قرشًا.

البرتقال السكري بين 3.5 و4.5 جنيه، بزيادة جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و4 جنيهات

اليوسفي بين جنيهين و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.