إعلان

البورصة تُدشن غدا سوق المشتقات المالية لتعزيز السيولة

كتب : ميريت نادي

12:50 م 28/02/2026

الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية الجديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- ميريت نادي:

أعلن إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن البدء الرسمي للتداول عبر أنظمه تكنولوجيه متكامله ( نظام التداول / نظام التسويات) تم تطويرهم ذاتيا بنسبة 100%، مما يؤكد الاستقلالية التقنية للبورصة المصرية في إدارة أنظمتها.

وأوضح البيان الصادر اليوم من البورصة، أن إطلاق سوق المشتقات المالية يعد خطوة جوهرية لتعزيز عمق وسيولة السوق المصري، حيث يوفر أدوات "العقود المستقبلية" التي تتيح للمستثمرين آليات التحوط (Hedging) وإدارة المخاطر السعرية وفق المعايير الدولية. وتكمن أهمية هذا السوق في جذب الاستثمارات الكبرى، وزيادة معدلات دوران رأس المال في السوق

وقد استند هذا التدشين إلى تكامل استراتيجي بين ثلاثة قطاعات فنية؛ شملت شركة "تسويات" التي تتولى المقاصة وإدارة المخاطر اللحظية، وشركة EGID المطورة لمنصة التداول ، إضافة إلى فرق عمل البورصة المصرية التي نجحت في تشييد البنية التحتية الكاملة، وتأمين المنظومة سيبرانياً، وضمان الربط التقني الشامل مع شركات السمسرة وانظمة نشر المعلومات لضمان استقرار التشغيل.

ويأتي ذلك بالتوازي مع الدور المحوري للهيئة العامة للرقابة المالية، والعمل على الانتهاء من القواعد و التراخيص اللازمة والضوابط المنظمة التي تضمن كفاءة وشفافية التعاملات في هذا السوق المستحدث، وبما يتماشى مع الأطر التشريعية والرقابية لتعزيز استقرار النظام المالي وحماية حقوق المستثمرين.

اقرا أيضا:

وسط ضبابية عالمية.. خبراء يقدمون روشتة آمنة للاستثمار بالبورصة

ارتفاع قيمة التداولات بالبورصة 34.2% إلى 728 مليار جنيه في أسبوع

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

العقود المستقبلية المشتقات المالية البورصة المصرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يلتقي محمد صلاح وعمر مرموش في دوري أبطال أوروبا؟
رياضة عربية وعالمية

هل يلتقي محمد صلاح وعمر مرموش في دوري أبطال أوروبا؟
جداول حل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026
مدارس

جداول حل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026
سقوط سبعة صواريخ قرب القصر الرئاسي ومجمع المرشد الأعلى في طهران
شئون عربية و دولية

سقوط سبعة صواريخ قرب القصر الرئاسي ومجمع المرشد الأعلى في طهران
موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة

قبل شهر ونصف.. توفيق عكاشة توقع ضرب إيران وسقوط نظام خامنئي؟ صورة وفيديو
أخبار مصر

قبل شهر ونصف.. توفيق عكاشة توقع ضرب إيران وسقوط نظام خامنئي؟ صورة وفيديو

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق