الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه مساء أمس الأبعاء.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري ومصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء، 17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في بنوك الإسكندرية، والتجاري الدولي، والبركة، والتعمير والإسكان عند 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وثبت بنك قناة السويس سعر العملة الأمريكية عند 17.90 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.91 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقراً في بنك كريدي أجريكول عند 17.89 جنيه للشراء، و17.99 جنيه للبيع.