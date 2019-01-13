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    وزير المالية: الحكومة لا تعتزم زيادة معدلات الضرائب خلال الفترة المقبلة

    01:33 م الأحد 13 يناير 2019
    وزير المالية: الحكومة لا تعتزم زيادة معدلات الضرائب خلال الفترة المقبلة

    محمد معيط وزير المالية

    كتب- عبدالقادر رمضان:

    قال محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، إن الحكومة لا تعتزم زيادة معدلات الضرائب خلال الفترة المقبلة.

    وأضاف خلال كلمته في مؤتمر شركة سي آي كابيتال الاستثماري، أن الحكومة تسعى لزيادة الحصيلة الضريبية، من خلال تحسين كفاءة التحصيل وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح واكثر فاعلية ومواجهة التهرب الضريبي.

    وأشار إلى أن بعض المهن لا تدفع ضرائب أو تدفع ضرائب أقل من المفترض أن تدفعه، وأن الحكومة تعمل أيضًا على ضم القطاع غير الرسمي للمنظومة الضريبية.

    ومن جانب آخر قال وزير المالية إن الحكومة تكون سعيدة دايما بانخفاض أسعار البترول العالمية لأن أي زيادة يكون لها تأثير سلبي على موازنة الدولة.

    محمد معيط وزير المالية الضرائب شركة سي كابيتال أسعار البترول

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