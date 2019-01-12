الاتصالات: 700 ألف مشترك جديد في الإنترنت خلال شهر أكتوبر

كتب-محمد علاء الدين:

ارتفع إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت خلال شهر أكتوبر إلى 43.5 مليون مستخدم مقابل 42.5 مليون مستخدم في شهر سبتمبر، بزيادة قدرها 700 ألف مستخدم جديد، وفقا لتقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ورغم تراجع عدد مشتركي سوق المحمول خلال شهر أكتوبر إلا أن عدد مستخدمي الإنترنت عبر المحمول زاد بمعدل 600 ألف مستخدم في شهر أكتوبر، ليزيد إجمالي مستخدمي الإنترنت عبر الموبايل من 33.3 مليون مستخدم في سبتمبر الماضي إلى 33.9 مليون مستخدم بنهاية أكتوبر الماضي.

وكان عدد مشتركي خدمات المحمول قد تراجع خلال شهر أكتوبر الماضي ليسجل 94.3 مليون مشترك مقابل 94.6 مليون مشترك في شهر سبتمبر الماضي، لتفقد بذلك سوق المحمول نحو 300 ألف مشترك خلال شهر واحد.

وبحسب التقرير سجل عدد مستخدمي الإنترنت عبر أجهزة USB Modem نحو 3.3 مليون مستخدم بنهاية أكتوبر، فيما بلغ عدد مستخدمي الإنترنت فائق السرعة ADSL نحو 6.3 مليون مستخدم بنهاية أكتوبر مقابل 6.2 مليون مستخدم في سبتمبر بزيادة قدرها 100 ألف مستخدم جديد.

وكان سوق الإنترنت قد فقد نحو 400 ألف مستخدم خلال شهر سبتمبر الماضي ليتراجع إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت إلى 42.9 مليون مستخدم مقابل 43.3 مليون مستخدم في شهر أغسطس من العام الماضي.

من جانب أخر كشف التقرير زيادة عدد مستخدمي الهاتف الثابت من 7.6 مليون مستخدم إلى 7.9 مليون مستخدم بزيادة قدرها 300 ألف مستخدم جديد.