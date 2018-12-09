لميس الحديدي في "رايز أب": رواد الأعمال عايزين الحكومة تسيبهم في حالهم

كتب- محمد علاء الدين:

تصوير- محمود بكار:

أعربت الإعلامية لميس الحديدي، عن سعادة لمشاركتها في قمة رايز أب لرواد الأعمال اليوم الأحد بالجامعة الأمريكية بوسط القاهرة,

وقالت لميس في أول ظهور لها منذ فترة "أنا سعيدة لأنني وسط شباب مليء بالطاقة وخاصة أن حلمي ولد في هذا المكان حيث كنت أتولى رئيس تحرير جريدة الجامعة الأمريكية، وهنا بدأ حلمي كصحفية".

وتابعت دفعتي في الجامعة كانت هشام عباس وأحمد بكري وعايدة الأيوبي وكلنا أعتقد نجحنا في مجالنا.

وأضافت على هامش اليوم الثالث لفاعليات رايز أب: "أن كل واحد فينا داخله رائد علم، فرائد الأعمال يجب أن يكون قابض على الحلم كالقابض على الجمر".

وقال لميس: "رواد الأعمال مش عايزين من الحكومة حاجة لكن بس عايزينهم يسبوهم في حالهم".

ونصحت لميس الشباب "حينما تقابلوا أي وزير بما أنني لم أعد أقابلهم أطلبوا منهم أن يدعوكم في حالكم".

وقالت إنه من خلال برنامج هنا الشباب تم تخريج ٧٢ مشروعًا على موسمين جميعهم كانت مشاريع مبهرة.

وأضافت "أتذكر أن أول مشروع هام تخرج من البرنامج كان سويفل ووقتها كان وقت التقديم انتهى ورفضنا قبولهم لكنهم أصروا على منحهم فرصة واستثناهم من القواعد وتم قبولهم والآن هم شركة تخطت قيمتهم ١٠٠ مليون دولار" .

أما عن مستقبلها قالت الحديدي" نفكر في أكثر من مشروع لرواد الأعمال ومنها إنشاء منصة إخبارية إلكترونية للشركات الناشئة وريادة الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط، ونخطط أن نجعل برنامج هنا الشباب خارج مصر ولدينا دعوات من أكثر من دولة".