فاينانشال تايمز: مصر تفوقت على دول أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي في 2017

القاهرة – وكالات:

قال تقرير أعده مركز إف دي أي ماركتس للأبحاث، التابع لمؤسسة فاينانشيال تايمز الاقتصادية العالمية، إن مصر تفوقت على جميع الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي 2017، رغم التراجع الملحوظ الذي أظهرته حركة تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى القارة الإفريقية ليصل إلى 42 مليار دولار بتراجع نسبته 21 % عن العام الذي سبقه 2016.

وأوضح التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة للكوميسا، ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، أن مصر جاءت في المرتبة الأولى بين الوجهات الخمس الكبرى للاستثمارات الأجنبية في القارة الإفريقية بحجم استثمارات 7.4 مليار دولار تلتها بمسافة بعيدة إثيوبيا بـ 3.5 مليار دولار ثم الكونغو 1.9 مليار دولار والسودان 1.6مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى دول منطقة الكوميسا مثلت نحو 42 % من جملة الاستثمارات الوافدة إلى القارة الإفريقية بشكل عام تلتها المنطقة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا - الإيكواس بنسبة 26% ثم منطقة تجمع دول الجنوب الإفريقي - سادك بنسبة 17% فيما استحوذت مجموعة شرق إفريقيا - اياك على 7 % فقط.

ونوه التقرير إلى أنه على الرغم من تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا خلال عام 2017 لتصل إلى 1.4 تريليون دولار، إلا أن التوقعات تشير إلى أنها ستعاود الارتفاع بنهاية العام الجاري في إفريقيا لتصل إلى 50 مليار دولار بنمو قدره 20 % عن عام 2017.