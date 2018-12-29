أكثر الكلمات إنتشاراً

أتوبيس الهرم تركي آل الشيخ الطقس حصاد 2018 احتجاجات السودان محمد صلاح

الروبل الروسي مستقر في آخر أيام التداول لعام 2018

03:59 م السبت 29 ديسمبر 2018
الروبل الروسي مستقر في آخر أيام التداول لعام 2018

روبل الروسي

القاهرة- وكالات:

بدأ الروبل الروسي تعاملات يوم السبت على انخفاض طفيف مقابل الدولار الأمريكي في تعاملات محدودة بآخر جلسة تداول للعملة الروسية هذا العام، ليظل قرب أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر في ظل ضعف أسعار النفط، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش، كان الروبل منخفضا 0.1% مقابل الدولار عند 69.50 روبل بينما استقر مقابل اليورو عند 79.50 روبل.

وهبطت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت في ديسمبر مسجلة أدنى مستوياتها في أكثر من عام بفعل مخاوف بشأن تخمة المعروض. وقاد هذا العملة الروسية إلى تسجيل أدنى مستوياتها منذ منتصف سبتمبر.

الروبل الروسي أسعار النفط اليورو روسيا

الخبر التالى:

40 مليار دولار من بنكي الأهلي والقاهرة لتمويل التجارة الخارجية في عامين
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان