الروبل الروسي مستقر في آخر أيام التداول لعام 2018

القاهرة- وكالات:

بدأ الروبل الروسي تعاملات يوم السبت على انخفاض طفيف مقابل الدولار الأمريكي في تعاملات محدودة بآخر جلسة تداول للعملة الروسية هذا العام، ليظل قرب أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر في ظل ضعف أسعار النفط، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش، كان الروبل منخفضا 0.1% مقابل الدولار عند 69.50 روبل بينما استقر مقابل اليورو عند 79.50 روبل.

وهبطت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت في ديسمبر مسجلة أدنى مستوياتها في أكثر من عام بفعل مخاوف بشأن تخمة المعروض. وقاد هذا العملة الروسية إلى تسجيل أدنى مستوياتها منذ منتصف سبتمبر.