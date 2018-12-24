البورصة تواصل الهبوط وتنخفض 0.9% مع بداية تعاملات الاثنين
كتب - مصطفى عيد:
واصلت البورصة هبوطها مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن انخفضت بشكل ملحوظ خلال تعاملات أمس الأحد.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.92% مع بداية التعاملات إلى مستوى 12828 نقطة.
كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.06%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.18%.
وكانت البورصة أنهت تعاملات أمس الأحد على هبوط بنسبة 1.45% عند مستوى 12947 نقطة، وذلك تأثرا بهبوط الأسواق العالمية.
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