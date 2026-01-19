ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والخيار، والليمون، خلال تعاملات اليوم الاثنين 19-1-2026، بينما انخفضت أسعار البرتقال، والفلفل الحامي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5.5 و12.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و8 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و10 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 14 و18 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 21 و25 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 12 و17 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و16 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 12 و16 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيه.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 18 و24 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.