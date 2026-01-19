إعلان

انخفاض أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

10:22 ص 19/01/2026

أسعار البيض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد الخطيب:

انخفض متوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الاثنين 19-1-2026، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 141.31 جنيه، بتراجع 1.52 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 145.89 جنيهًا، بتراجع 3.22 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار البيض سعر كرتونة البيض مجلس الوزراء كرتونة البيض البلدي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"أنقذ المباراة".. من هو كلود لورا صاحب اللقطة المثيرة مع ماني؟
رياضة عربية وعالمية

"أنقذ المباراة".. من هو كلود لورا صاحب اللقطة المثيرة مع ماني؟
المؤشر الرئيسي للبورصة يسجل مستوى قياسيا ببداية تعاملات اليوم الاثنين
اقتصاد

المؤشر الرئيسي للبورصة يسجل مستوى قياسيا ببداية تعاملات اليوم الاثنين
جيهان الشماشرجي جريئة وملك زاهر بصحبة والدها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال
زووم

جيهان الشماشرجي جريئة وملك زاهر بصحبة والدها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال
أدوية التخسيس للأطفال.. متى يتم اللجوء إلى الحقن بدلا من الأنظمة الغذائية؟
أخبار مصر

أدوية التخسيس للأطفال.. متى يتم اللجوء إلى الحقن بدلا من الأنظمة الغذائية؟
"خضعت لعملية كبيرة".. الفنانة هبة السيسي تُعلن إصابتها بمرض السرطان
زووم

"خضعت لعملية كبيرة".. الفنانة هبة السيسي تُعلن إصابتها بمرض السرطان

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح