ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين بالأسواق

كتب : أحمد الخطيب

10:25 ص 19/01/2026

أسعار مواد البناء-أرشيفية

ارتفعت أسعار الأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين 19-1-2026، بينما انخفضت أسعار الحديد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35324.22 جنيه، بتراجع 1564.11 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37060.3 جنيه، بتراجع 669.2 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3982.08 جنيه، بزيادة 79.58 جنيه.

