بعد ارتفاعها عالميًا.. ماذا حدث لأسعار الذهب بمصر خلال تعاملات اليوم؟

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين، عند نفس مستويات الأمس دون تغير، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيمة 622 جنيهًا وهو نفس سعر أمس.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 534 جنيهًا، وعيار 24 إلى 710 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 4976 جنيهًا.

وبحسب وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، بنحو 1.4 دولار بنسبة 0.1%، حيث سجلت نحو 1240.26 دولار للأوقية في الساعة 1:30 ظهراً بتوقيت القاهرة.

