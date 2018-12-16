تعاون بين "التضامن" والتجاري وفا بنك لتطوير 70 مكتبًا لخدمة ذوي الإعاقة

القاهرة- مصراوي:

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد بروتوكول تعاون مع التجاري وفا بنك إيجيبت لتطوير مكاتب خدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة .

وبحسب بيان من البنك يهدف بروتوكول التعاون إلى توفير خدمات من أجل تطوير٧٠ مكتبًا من أصل 212 مكتبًا لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى 6 محافظات وهي القاهرة والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنيا ومرسى مطروح.

كما يهدف البروتوكول إلى إضافة إلى ميكنة جميع المكاتب في أنحاء الجمهورية لتقديم خدمات غير مباشرة عن طريق التعامل آلياً وبما يحقق الربط بين مكاتب الإعاقة بجميع المحافظات.

وسيستمر العمل بالبروتوكول على مدى 3 سنوات، لتحسين الخدمة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بمصر ودمجهم في المجتمع ومن المقرر أن يقوم البنك خلال مدة البروتوكول بتمويل أنشطة المشروع وفقاً لجدول زمني محدد، بحسب البيان.

وقالت نيفين القباج، نائب وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، إن الوزارة بدأت مطلع هذا العام تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص عام 2018 عاماً لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت هلا صقر، العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت، إن بموجب بروتوكول التعاون سيتم لتمويل جزء من هذه المبادرة والذي تحقق لنا أحد أهم المبادئ الرئيسية لاستراتيجيتنا الخاصة بالمواطنة وهي التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع والتنمية الاقتصادية المستدامة.