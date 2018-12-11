"بلتون" يتوقع تثبيت أسعار الفائدة بعد تراجع التضخم

كتبت- شيماء حفظي:

توقع بنك استثمار بلتون فاينانشيال، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في 27 ديسمبر الجاري، مع هدوء مستويات التضخم خلال شهر نوفمبر الماضي.

وقال بلتون، في مذكرة بحثية اليوم الثلاثاء، "نحافظ على توقعاتنا باستقرار أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 27 ديسمبر".

وأضافت المذكرة البحثية أن "هدوء مستويات التضخم يؤكد رؤية البنك المركزي المصري بأن احتواء الضغوط التضخمية سيؤدي لوصول متوسط قراءات التضخم في الربع الرابع لعام 2018 إلى النطاق المستهدف بحد أقصى 16%".

وتراجع معدل التضخم السنوي بالأسعار في إجمالي الجمهورية، خلال شهر نوفمبر الماضي، ليسجل 15.6%، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الاثنين، فيما سجل التضخم الشهري معدلاً سالبًا قدره 0.7%.

وثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة في آخر اجتماعاتها منتصف الشهر الماضي للمرة الخامسة على التوالي عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، وذلك بعد أن خفضتها 1% مرتين خلال اجتماعيها في فبراير ومارس الماضيين.

وتوقع بلتون أن تستقر أسعار العائدات على سندات الخزانة الحكومية عند مستويات أعلى من 19%، "مما سيحافظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدخل الثابت المصرية بين السياسات النقدية التضييقية في الأسواق الناشئة".

وأشار إلى أن "ارتفاع عائدات سندات الخزانة بشكل مستمر، أعلى من المستويات التي كانت عليها قبل خفض أسعار الفائدة، بصرف النظر عن اتجاه سياسة أسعار الفائدة".

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