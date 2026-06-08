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النيابة تطلب تحريات المباحث حول واقعة نقل الإعلامية جولي أمين ملكية سيارات صبري نخنوخ

كتب : أحمد عادل

08:28 م 08/06/2026

جولي أمين

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طلبت النيابة العامة، تحريات رجال المباحث حول واقعة محاولة الإعلامية جولي أمين لمدة نقل ملكية سيارات مملوكة للمتهم صبري نخنوخ وذلك بعد تحفظ النيابة العامة على ممتلكاته ومنعه من التصرف في أمواله، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على المذيعة جولي أمين، في تطور جديد مرتبط بالتحقيقات الجارية في قضية صبري نخنوخ.

مصدر أمني، لـ "مصراوي" إنه تم القبض على الإعلامية أثناء اتخاذها إجراءات تتعلق بنقل ملكية سيارة كانت مسجلة باسم صبري نخنوخ، تمهيدًا لنقل ملكيتها إلى اسمها.

التحفظ على أموال صبري نخنوخ

وأصدرت النيابة العامة، بيانًا أمس الأحد، بشأن التحقيقات المالية الموازية في واقعة التعدي والبلطجة بالتجمع الخامس، والتي يجري التحقيق فيها مع المتهم صبري نخنوخ وآخرين.

وقالت النيابة إن التحريات كشفت لجوء المتهمين إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، عبر أساليب متعددة لإخفاء مصدرها غير المشروع وقطع الصلة به.

وعلى ضوء ذلك، قررت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين، بما يشمل الأموال المنقولة والعقارات والأسهم والصكوك والسندات والودائع والخزائن والمحافظ الإلكترونية، ومنعهم من التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات.

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جولي أمين صبري نخنوخ النيابة العامة

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