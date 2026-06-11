

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ وذلك لاستكمال الأعمال الخاصة بمشروع المونوريل بشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو باتجاه ميدان لبنان، لضمان استمرار انسيابية حركة السيارات بكافة المحاور المرتبطة.

استلزمت هذه الأعمال الغلق الكلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه المذكور لمدة 3 أيام من كل أسبوع (الجمعة، السبت، الأحد)، اعتباراً من يوم 12-6-2026 وحتى يوم 12-7-2026، حيث حددت الإدارة ساعات العمل لتبدأ من الساعة 12:30 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً لتقليل التأثير على الحركة المرورية في أوقات الذروة الصباحية.

خريطة التحويلات المرورية والمسارات البديلة بمحيط مشروع المونوريل

أجرت الإدارة تحويلات محددة لتسهيل حركة المركبات القادمة من كوبري 15 مايو، حيث وجّهت السائقين للدخول يميناً لشارع صلاح جاهين ثم يساراً لشارع الدكتور حجازي ومنه لشارع وادي النيل وصولاً لشارع 26 يوليو، كما خصصت مساراً آخر عبر شارع أحمد عرابي وصولاً لشارع جامعة الدول العربية ومنه لشارع السودان وميدان لبنان عقب تجاوز منطقة الأعمال.

نسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركات المنفذة لوضع كافة المساعدات الفنية والتجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة من لوحات إرشادية وإضاءة ليلية، كما كثّفت من تواجد الخدمات الميدانية لضمان أمن وسلامة المواطنين وتسهيل حركة السيارات طوال فترة تنفيذ أعمال مشروع المونوريل الاستراتيجي بقلب مدينة المهندسين.