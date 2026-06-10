واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على الطرق والمحاور بمختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة المرورية وضبط المخالفات وتعزيز الانضباط المروري.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 104,060 مخالفة مرورية متنوعة، شملت السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الانتظار العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1211 سائقًا، وتبين إيجابية 37 حالة لتعاطي المواد المخدرة، في إطار حملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة حفاظًا على سلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، واصلت الحملات المرورية والانضباطية عملها بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 517 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 173 سائقًا، تبين إيجابية 8 حالات لتعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط 7 محكوم عليهم بإجمالي 11 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على مركبة مخالفة.

وعلى جانب آخر، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع الأعلاف الحيوانية والداجنة وطعام الأسماك بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، يستخدم خامات مجهولة المصدر في الإنتاج.

وعُثر داخل المصنع على نحو 4200 طن من المواد الخام والمنتج النهائي للأعلاف، بالإضافة إلى خط إنتاج كامل، في إطار جهود مكافحة الغش التجاري وحماية الأسواق من المنتجات غير المطابقة للمواصفات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها لمواجهة المخالفات المرورية والجرائم الاقتصادية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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