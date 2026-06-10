إعلان

ضبط 100 ألف مخالفة مرورية و37 سائقًا متعاطيًا و4200 طن أعلاف مجهولة في يوم واحد

كتب : علاء عمران

12:10 م 10/06/2026

حملات مرورية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على الطرق والمحاور بمختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة المرورية وضبط المخالفات وتعزيز الانضباط المروري.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 104,060 مخالفة مرورية متنوعة، شملت السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الانتظار العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1211 سائقًا، وتبين إيجابية 37 حالة لتعاطي المواد المخدرة، في إطار حملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة حفاظًا على سلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، واصلت الحملات المرورية والانضباطية عملها بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 517 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 173 سائقًا، تبين إيجابية 8 حالات لتعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط 7 محكوم عليهم بإجمالي 11 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على مركبة مخالفة.

وعلى جانب آخر، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع الأعلاف الحيوانية والداجنة وطعام الأسماك بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، يستخدم خامات مجهولة المصدر في الإنتاج.

وعُثر داخل المصنع على نحو 4200 طن من المواد الخام والمنتج النهائي للأعلاف، بالإضافة إلى خط إنتاج كامل، في إطار جهود مكافحة الغش التجاري وحماية الأسواق من المنتجات غير المطابقة للمواصفات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها لمواجهة المخالفات المرورية والجرائم الاقتصادية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اقرأ أيضا


بعد التحفظ على أموالها.. من هي "كلارا غسان شلفون" زوجة صبري نخنوخ؟

فيديو شاب يحتضن فتاة على موتوسيكل يثير الجدل.. والداخلية تعلن التفاصيل

"اتصلي به وخليه ييجي".. كيف استدرجت فتاة حبيبها إلى كمين الموت؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية النيابة العامة أعلاف مجهولة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

شعبة الدواجن: كرتونة البيض تباع بخسائر تصل إلى 50 جنيها من تكلفة الإنتاج
اقتصاد

شعبة الدواجن: كرتونة البيض تباع بخسائر تصل إلى 50 جنيها من تكلفة الإنتاج
مصر تعلن تصفير مستحقات شركات البترول الأجنبية لأول مرة منذ سنوات
اقتصاد

مصر تعلن تصفير مستحقات شركات البترول الأجنبية لأول مرة منذ سنوات
لا تتجاهلها.. حسام موافي يكشف مخاطر جرثومة المعدة على الصحة
نصائح طبية

لا تتجاهلها.. حسام موافي يكشف مخاطر جرثومة المعدة على الصحة
شيخ أوهمه بوجود "عمل سفلي".. عاطل يحرق زوجة عمه حتى الموت في الجيزة
حوادث وقضايا

شيخ أوهمه بوجود "عمل سفلي".. عاطل يحرق زوجة عمه حتى الموت في الجيزة
بدلا من المحامين.. مصري يستعين بالذكاء الاصطناعي للمرافعة في محكمة أمريكية
شئون عربية و دولية

بدلا من المحامين.. مصري يستعين بالذكاء الاصطناعي للمرافعة في محكمة أمريكية

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تعلن تصفير مستحقات شركات البترول الأجنبية لأول مرة منذ سنوات
تحذير مهم من الكهرباء.. تجاهل ضبط ساعة العداد "أبو كارت" قد يقطع التيار فجأة
وفاة الفنان عبدالعزيز مخيون بعد وعكة صحية شديدة