أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، وصول 4410 حجاج من بعثة القرعة إلى المدينة المنورة حتى الآن، ضمن الجسر الجوي لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

وأوضح أن الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة يمثلون محافظات أسيوط، والوادي الجديد، وكفر الشيخ، والبحيرة، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، وبورسعيد، وبني سويف، والشرقية.

تفويج 888 حاجا من المدينة المنورة إلى مكة

وأضاف أنه تم صباح اليوم تفويج 888 حاجًا من حجاج القرعة إلى مكة المكرمة، بعد قضائهم خمسة أيام في رحاب المسجد النبوي، استعدادا لأداء العمرة وبدء مناسك الحج.

استمرار الجسر الجوي لنقل حجاج القرعة

وأكد رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج استمرار الجسر الجوي بين مصر والسعودية لنقل حجاج القرعة سواء إلى المدينة المنورة أو مكة المكرمة، مشيرا إلى تواصل العمل على مدار الساعة لتقديم كافة التيسيرات للحجاج.

وشهد مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة انتظام إجراءات استقبال الحجاج، حيث تم إنهاء إجراءات الوصول بالتنسيق مع السلطات السعودية خلال أقل من نصف ساعة.

تطبيق منظومة "حاج بلا حقيبة"

كما جرى متابعة تطبيق منظومة "حاج بلا حقيبة"، التي تم تنفيذها هذا العام بالتنسيق مع البعثات الرسمية، حيث يتم نقل حقائب الحجاج مباشرة من الطائرة إلى الفنادق، فيما يتوجه الحجاج فور وصولهم إلى الحافلات المتجهة إلى مقار إقامتهم بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم النبوي الشريف.

وأوضح أن مسؤولي بعثة القرعة يشرفون على تسكين الحجاج إلكترونيا من خلال مسح الباركود الموجود على بطاقات الهوية الخاصة بهم داخل الحافلات، وتسليمهم بطاقات الغرف والوجبات وبطاقات زيارة الروضة، إلى جانب تفعيل بطاقة "نسك" الذكية.

وأشار إلى أن جميع أفراد بعثة حج القرعة يعملون على مدار 24 ساعة لتقديم الدعم الكامل للحجاج منذ مغادرتهم أرض الوطن وحتى عودتهم بسلام.

بعثة الحج تناشد الحجاج الالتزام بالتعليمات

كما ناشد الحجاج بضرورة ارتداء بطاقة "نسك" الذكية وأسورة المعصم طوال الوقت، والالتزام بالتعليمات التنظيمية وعدم التدافع أثناء استقلال الحافلات، إضافة إلى الحفاظ على المتعلقات الشخصية داخل خزائن الفنادق.