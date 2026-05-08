كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله سيدة تزعم استيلاء بعض الأشخاص على قطعة أرض مملوكة لها بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، واتهامها للأجهزة الأمنية بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية.

حقيقة فيديو سيدة اتهمت الأمن بالتقاعس

وبالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة برج العرب بشأن نشوب مشاجرة داخل قرية محمد فريد بين 5 خفراء تابعين لإحدى الشركات المكلفة بحراسة قطعة أرض، و9 أشخاص من بينهم السيدة صاحبة الفيديو، بعدما حاول الطرف الثاني طرد الخفراء ووضع اليد على الأرض بزعم امتلاكهم مستندات ملكية، دون تقديم ما يثبت ذلك.

وتطورت المشاجرة إلى تعدٍ متبادل باستخدام العصي الخشبية، ما أسفر عن إصابات بين الطرفين وحدوث تلفيات بسيارة الشاكية وبعض الكرفانات الموجودة بالأرض.

وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم ضبط طرفي المشاجرة والتحفظ على العصي المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

