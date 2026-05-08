موعد صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة عن شهر مايو.. وكيف تستعلم بالرقم القومي؟

كتب : دينا خالد

12:18 م 08/05/2026

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف مبالغ شهرية من الدعم النقدي "تكافل وكرامة" للمستفيدين يوم الجمعة المقبل، الموافق مايو.

ويمكن للمستفيدين الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

ويتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 18 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً عقب إقرار الزيادة الجديدة المقررة بـ25% بشكل دائم وتنفيذها بداية من شهر إبريل الماضي.

هل هناك زيادة رسمية منتظرة في قيمة الدعم النقدي تكافل وكرامة؟

لا يوجد حديث حتى الآن عن أي زيادات في الدعم النقدي تكافل وكرامة.

وكانت أخر زيادة أعلنتها الحكومة للدعم النقدي "تكافل وكرامة"، في أبريل 2025 بنسبة 25%، وذلك بعد توجيهات رئاسية بإقرار حزمة لتحسين دخول المواطنين للمساعدة في مواجهة التضخم.

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف المساعدات ببرنامج "تكافل وكرامة"، وهناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة

ويمكن للمستفيدين من البرنامج الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، من خلال زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعى الإلكتروني، من هنا.

2. اختر أيقونة "الاستعلام عن نتيجتك" الموجودة أعلى يسار الصفحة.

3. أدخل الرقم القومي لصاحب بطاقة تكافل وكرامة في الجزء المخصص له.

4. ثم الضغط على زر "استعلام".

