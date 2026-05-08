قررت النيابة العامة إحالة مسؤولين جدد بمدرسة “هابي لاند للغات” إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، لاتهامهم بإخفاء أدلة جريمة هتك عرض أطفال داخل المدرسة، وذلك بعد أقل من 72 ساعة من التحقيقات المكثفة التي باشرتها نيابات شمال الجيزة الكلية.

تحقيقات النيابة

وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار أمير فتحي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، أن المتهمين الجدد هم المالك الأساسي للمدرسة، ومديرة المدرسة، ووكيلة المدرسة، ومسؤولة العلاقات العامة التي قامت بنشر الفيديو المتداول.

وأوضحت مذكرة الإحالة، التي أعدها المستشار عمرو خالد رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، أن الموظفات المتهمات أقررن خلال التحقيقات بمشاهدتهن مقطع الفيديو الخاص بالواقعة منذ شهر سبتمبر 2024، وعدم إبلاغ الجهات المختصة أو الإفصاح عن الجريمة، بسبب تحذيرات مالك المدرسة وخشيتهن من فقدان وظائفهن.

إحالة جديدة للجنح

ونسخ فريق تحقيق نيابة حوادث شمال الجيزة، الذي ضم وكلاء النيابة أبوالفضل الضبع وعمرو العمدة وأحمد علاء وأحمد سعيد وأدهم الأدهم، نسخة من ملف القضية المحال فيها المتهم الرئيسي “أ.ف” إلى محكمة الجنايات، مع إصدار قرار بإحالة باقي المتهمين لمحكمة الجنح بتهمة إخفاء أدلة الجريمة.

وكانت النيابة العامة قد أمرت، أمس، بإحالة أحد مالكي المدرسة الخاصة إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد توجيه اتهام له بهتك عرض عدد من الأطفال داخل المدرسة الكائنة بمنطقة بشتيل التابعة لدائرة قسم أوسيم بمحافظة الجيزة.

تفاصيل الواقعة



وبدأت الواقعة عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات بتعرض أطفال لوقائع هتك عرض داخل المدرسة، لتباشر النيابة تحقيقاتها على الفور، حيث استمعت لأقوال الأطفال المجني عليهم وذويهم وعدد من الشهود، كما استجوبت القائمين على إدارة المدرسة.

كما تحفظت النيابة على كاميرات المراقبة الخاصة بالمدرسة، وجرى تفريغ محتواها بالكامل، إلى جانب معاينة مكان الواقعة، والاستماع إلى ممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال ودعمهم نفسيًا واجتماعيًا.

وأكدت التحقيقات أن الفيديو المتداول التقطته كاميرات المدرسة خلال شهر سبتمبر 2024، وأن المتهم الرئيسي أحد مالكي المدرسة، وهو ما دعمته تحريات الأجهزة الأمنية، قبل أن تقرر النيابة إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة.

