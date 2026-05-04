بكفالة 20 ألف جنيه.. إخلاء سبيل مديرة مدرسة بشتيل وناشرة فيديو التحرش

قررت نيابة شمال الجيزة، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل مديرة مدرسة خاصة فى بشتيل وسيدة أخرى قامت بنشر مقطع مصور يوثق واقعة تحرش، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لكل منهما، بتهمة إخفاء أدلة.

واقعة مدرسة بشتيل

وكانت النيابة، قررت حبس بطل الواقعة رجل أعمال وشريك فى ملكية المدرسة محل الواقعة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التحرش بـ 4 تلاميذ فى سن مبكرة.

تحقيقات النيابة

وذكرت التحقيقات التى باشرتها النيابة بإشراف المستشار أمير فتحى، المحامى العام الأول، أن مديرة المدرسة واجهت اتهامات تتعلق بالإهمال الإدارى وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال داخل المنشأة التعليمية، بينما خضعت ناشرة الفيديو للتحقيق لمخالفتها القواعد القانونية المتعلقة بنشر مقاطع تحتوى على مشاهد اعتداءات وحرمة الحياة الخاصة قبل إبلاغ الجهات الرسمية.

فيديو تحرش

وبدأت القضية، عقب تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعى يظهر المتهم وهو يرتكب أفعالاً خادشة للحياء بحق تلميذة داخل مكتبه.

التحقيقات كشفت عن وجود 3 ضحايا آخرين بخلاف الطفلة التى ظهرت فى الفيديو، بعد أن أفاد أهاليهم بأن الأطفال أكدوا تعرضهم لانتهاكات مماثلة من قبل المتهم الذى كان يستغل صفته كمالك للمدرسة للتحرك بحرية والانفراد بالضحايا.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهم فى محافظة سوهاج عقب محاولته الهرب، فيما تواصل النيابة استكمال التحريات لبيان ما إذا كان هناك ضحايا آخرون، مع عرض الأطفال المجنى عليهم على خبراء المجلس القومى للطفولة والأمومة لتقديم الدعم النفسى.

