لم يكن مقطع الفيديو الذي وثقه أحد السائحين داخل معبد الكرنك مجرد لحظة عابرة، بل تحول إلى دليل حاسم كشف واقعة فساد "رشوة"، دفعت الجهات الأمنية بوزارة الداخلية للتحرك سريعًا، لينتهي الأمر بضبط المتهم واعترافه الكامل.

رصد فيديو معبد الكرنك

الأجهزة الأمنية رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تصوير أحد السائحين أحد الأشخاص بمعبد الكرنك بالأقصر حال تقاضيه مبالغ مالية منه نظير السماح له بالدخول لمنطقة غير معدة للزيارة داخل المعبد.

تحرك الداخلية

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (حارس خاص بالمنطقة الآثرية - مقيم بدائرة مركز شرطة الأقصر).

اعترام المتهم

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه خلال شهر فبراير المنقضى.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها