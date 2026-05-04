إعلان

الداخلية توقع حارس الكرنك.. فيديو سائح يكشف واقعة رشوة داخل معبد أثري

كتب : مصراوي

06:12 م 04/05/2026

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو معبد الكرنك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لم يكن مقطع الفيديو الذي وثقه أحد السائحين داخل معبد الكرنك مجرد لحظة عابرة، بل تحول إلى دليل حاسم كشف واقعة فساد "رشوة"، دفعت الجهات الأمنية بوزارة الداخلية للتحرك سريعًا، لينتهي الأمر بضبط المتهم واعترافه الكامل.

رصد فيديو معبد الكرنك

الأجهزة الأمنية رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تصوير أحد السائحين أحد الأشخاص بمعبد الكرنك بالأقصر حال تقاضيه مبالغ مالية منه نظير السماح له بالدخول لمنطقة غير معدة للزيارة داخل المعبد.

تحرك الداخلية

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (حارس خاص بالمنطقة الآثرية - مقيم بدائرة مركز شرطة الأقصر).

اعترام المتهم

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه خلال شهر فبراير المنقضى.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو الداخلية معبد الكرنك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا قال هاني شاكر عن موقفه من الأعمال الفنية التي تقدم للأطفال؟
زووم

ماذا قال هاني شاكر عن موقفه من الأعمال الفنية التي تقدم للأطفال؟

نادية مصطفى توضح تفاصيل حضور المصورين جنازة هاني شاكر
زووم

نادية مصطفى توضح تفاصيل حضور المصورين جنازة هاني شاكر
"بعد هاتريك مونت كارلو".. حمزة عبد الكريم يعلق على تتويج برشلونة بلقب الدوري
رياضة محلية

"بعد هاتريك مونت كارلو".. حمزة عبد الكريم يعلق على تتويج برشلونة بلقب الدوري
"الحضانة حتى سن 15 والأب في الترتيب الثاني".. مواد جديدة بمشروع قانون الأسرة
أخبار مصر

"الحضانة حتى سن 15 والأب في الترتيب الثاني".. مواد جديدة بمشروع قانون الأسرة
"عقوبات لرفض التنفيذ وخيارات إلكترونية".. تفاصيل حق الرؤية بقانون الأسرة
أخبار مصر

"عقوبات لرفض التنفيذ وخيارات إلكترونية".. تفاصيل حق الرؤية بقانون الأسرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل صلاة الجنازة على الفنان الراحل هاني شاكر.. الموعد والمكان
مواد جديدة بمشروع قانون الأسرة.. "الحضانة حتى سن 15 والأب في الترتيب الثاني"
عاجل.. الإمارات تعلن تعرضها لهجوم بصواريخ جوالة قادمة من إيران
في هذه الحالة.. قانون الأسرة الجديد يجيز للزوجة فسخ العقد خلال 6 أشهر