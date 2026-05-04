في مايو.. ارتفاع أسعار أرخص سيارات DFSK في مصر بقيمة 24 ألف جنيه

طرح ميتسوبيشي إكسباندر Facelift موديل 2027 في مصر بزيادة 140 ألف جنيه

تستعد مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة "هافال" Haval التجارية في مصر، إلى الكشف عن النسخة المجمعة محليًا من السيارات جوليون FL الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية.

ومن المقرر بحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية أن يتم تقديم هافال جوليون FL "المجمعة في مصر" رسميًا على هامش احتفالية كبرى ستقام يوم 12 مايو الجاري بأحد فنادق محافظة الجيزة.

أسعار هافال جوليون FL موديل 2026

وتتوفر حاليًا النسخة المستوردة من هافال جوليون FL بأربعة فئات مختلفة التجهيزات، وتبدأ أسعارها من 1.065.000 جنيه للفئة Standard، و1.135.000 جنيه للفئة Deluxe، و1.215.000 جنيه للفئة Deluxe SR، فيما يبلغ سعر الفئة High Deluxe الأعلى تجهيزًا 1.265.000 جنيه.

في التقرير التالي مواصفات هافال Jolion FL في مصر :

محرك هافال Jolion FL

تعتمد سيارة هافال Jolion FL على سواعد محرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 148 حصان وعزم أقصى 220 نيوتن مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 7 سرعات مدعم عبر نظام تزييت للتبريد Wet Clutches.

وسائل أمان هافال جوليون FL الجديدة

جهزت السيارة قياسيًا بأنظمة منع انغلاق الفرامل ABS وEBD لتوزيع قوة الفرامل على العجلات وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات مع دعم التماسك ومساعدة الفرامل Brake Assist وHDC للتوازن عند المنحدرات وفرامل يد إلكترونية بخاصية Auto Hold بجانب وسادتين هوائيتين للسائق الراكب الأمامي.

تتوفر السيارة بـ6 وسائد هوائية بدءًا من الفئة الثانية مع أنظمة HHC لدعم التوازن أثناء المرتفعات وSCM لإيقاف السيارة بعد التصادم وEBAS للتنبيه من مخاطر الاصدام بجانب كاميرا خلفية.

أما الفئة الثالثة تمتلك كاميرات 360 درجة، فيما الفئة الأعلى تحتوي على أنظمة تتضمن TJA لدعم القيادة أثناء الازدحام ودعم النقطة العمياء مع مساعد لمنع التصادم وقت تغيير الحارة المرورية والتحذير من مغادرتها والحفاظ عليها ونظام الفرامل التلقائي أثناء الطوارئ.

تشمل تجهيزات هافال جوليون القياسية مفتاح ذكي ومصابيح هالوجين أمامية مع إضاءة نهارية LED وجنوط 17 بوصة ومثبت سرعة مع فتحات خلفية ونظم صوتي من 4 سماعات مع بلوتوث بالإضافة لشاشة وسطية قياس 10.25 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

بينما تقدم الفئة الأعلى تجهيزًا بشاشة عدادات رقمية وأخرى وسطية بقياس 12.3 بوصة وشاحن لاسلكي بالإضافة لإضاءة محيطية وتسخين للمقاعد الأمامية و٤ مداخل USB ومثبت سرعة تفاعلي وإختيار لوضعيات القيادة.

اقرأ أيضًا:

قبل أيام من طرحها بمصر| ماذا نعرف عن هافال جوليون ماكس العائلية الجديدة

في مايو.. ارتفاع أسعار أرخص سيارات DFSK في مصر بقيمة 24 ألف جنيه

"أمن ومتانة".. إفيه وراءه مخالفة مرورية تستوجب الغرامة يتجاهلها الملايين