أوصت نيابة النقض، اليوم الأربعاء، برفض الطعن المقدم من المتهم في قضية هتك عرض الطفل “ياسين” بمحافظة البحيرة، وتأييد الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

تفاصيل الحكم السابق

وكانت محكمة جنايات مستأنف دمنهور قد قضت بتعديل الحكم الصادر ضد المتهم “ص.ك”، المراقب المالي بإحدى المدارس الخاصة، من السجن المؤبد إلى السجن المشدد 10 سنوات مع الشغل.

تفاصيل الاتهام

وواجه المتهم، البالغ من العمر 79 عامًا، اتهامات في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، بهتك عرض طفل داخل دورة مياه المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

بداية اكتشاف الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يناير من العام الماضي، عندما لاحظت أسرة الطفل تعرضه لوعكة صحية، وبالكشف الطبي تبين وجود آثار تشير إلى تعرضه لاعتداء، ما دفع الأسرة لتحرير محضر بالواقعة.

