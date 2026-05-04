مقطع فيديو لم تتجاوز مدته 90 ثانية، كان كافيًا في إشعال بركان الغضب في نفوس أولياء أمور أهالي إمبابة، عقب تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في نطاق واسع، يظهر فيه مدير مدرسة "هابي لاند" الخاصة ببشتيل، بإتيان أفعال غير أخلاقية بحق تلميذته داخل مكتبه.

فيديو أثار غضب أولياء الأمور

الفيديو المُسرب، كان كالنار في الهشيم، على إثره تجمع المئات من أولياء أمور الطلاب في حرم المدرسة، لما جرى مع الطالبة، مطالبين بسرعة القبض على المدير واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المدرسة من قبل وزارة التربية والتعليم.

مدير هابي لاند الهارب

داخل مكتب المدير، ظن الجميع أن مالك سلسلة مدارس "هابي لاند" الخاصة يتخذه ملجأً وحماية، لكن المفاجأة جاءت صادمة، إذ لم يكن المدير موجودًا في منزله ولا في مكتبه، وهو ما أثار الشك والريبة لدى أولياء الأمور. ولم يتبقَّ له في الصرح التعليمي سوى قرارات على أوراق "حبر على ورق" تنتظر التنفيذ.



المدير العجوز والتلميذة

ابن الستين، الذي كسر سن التقاعد، اختفى عن أنظار الجميع فجأة وكأن الأرض ابتلعته، بينما كانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تتابع المشهد بدقة وبحكمة. ورصدت وحدة الرصد والمتابعة تحركاته في جنوب محافظة سوهاج، حين كان يتابع سير العملية الدراسية في مدرسته الثانية، وكأن شيئًا لم يحدث ولم يقترف أي فعل بحق تلميذته.

كمين محكم أعدته أجهزة الأمن بمديرية أمن سوهاج، بالتعاون مع وزارة الداخلية، انتهى بسقوط "المدير العجوز" الهارب من الفضيحة في قبضة المباحث الجنائية. ومأمورية سرية اقتادته، وهو في الستين من عمره، إلى القاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، كونه مطلوبًا للتحقيق فيما نُسب إليه من تهمة التحرش بطفلة.

