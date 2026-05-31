عاد "أحمد" إلى منزله بعد يوم عمل شاق، قاصدًا الحصول على قسط من الراحة عقب قضائه ليلة وقفة عيد الأضحى يجوب شوارع القاهرة بسيارته سعيًا وراء لقمة العيش وتوفير احتياجات أسرته، إلا أن تلك اللحظات كانت الأخيرة في حياته، إذ لقي مصرعه إثر تعرضه لعدة طعنات على يد جاره وأبنائه بسبب لهو الأطفال.

تفاصيل مقتل سائق على يد جاره وأبنائه بعزبة النخل

بدأت الواقعة في أول أيام عيد الأضحى، فبمجرد عودة "أحمد" إلى منزله وتهنئته والدته وشقيقته بالعيد، توجه إلى غرفته وألقى بجسده على السرير لينعم بساعات قليلة من النوم قبل أن يستأنف عمله ليلًا، لكن عينه لم تغفل بسبب لهو وصراخ أطفال الجيران أمام المنزل.

توجه "أحمد" إلى شرفة المنزل مخاطبًا الأطفال: "العبوا بعيدًا"، ما أشعل نيران الغيظ في قلب جاره وأبنائه، لوجود خلافات سابقة بينهم وبين المجني عليه قبل أسبوع تقريبًا بسبب قيام أحد المتهمين بركن سيارته في المكان المخصص لسيارة الضحية، إلا أن الأهالي تدخلوا وأنهوا الخلاف.

توجه جد الأطفال وأبناؤه إلى منزل الضحية وسبوه بألفاظ نابية، وما إن نزل المجني عليه إلى الشارع حتى انهالوا عليه طعنًا بالأسلحة البيضاء، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة في الرقبة وأنحاء متفرقة بالجسد أودت بحياته في الحال.

الداخلية تضبط المتهمين بقتل شاب في عزبة النخل

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين في منطقة عزبة النخل، ووجود متوفى، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص، عُثر على جثمان المجني عليه، في العقد الثالث من عمره، مصابًا بطعنات متفرقة بالجسد أودت بحياته، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى.

وأمكن ضبط المتهمين، وهم "جاره ونجلاه"، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة، وعُثر بحوزتهم على الأسلحة البيضاء المستخدمة في الجريمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

