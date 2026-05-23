لم تتخيل الزوجة أن عودتها إلى منزلها ستكون الرحلة الأخيرة في حياتها، بعدما تحولت مشادة زوجية داخل شقة بمنطقة عين شمس إلى جريمة مأساوية انتهت بسقوطها قتيلة على يد زوجها.

سمكري شك في زوجته فأنهى حياتها بعين شمس

بدأت القصة عندما عادت الزوجة من رحلة قضتها برفقة مجموعة من أصدقائها، لتروي لزوجها تفاصيل السفر، إلا أن حديثها عن وجود شباب وفتيات ضمن المشاركين في الرحلة أثار شكوكه وغيرته، لتندلع بينهما مشادة كلامية سرعان ما تطورت إلى مشهد دموي.

وبحسب ما جاء في اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق، فإن الشك سيطر عليه بشكل كامل عقب حديث زوجته عن الرحلة، وقال: "الدم غلي في عروقي.. الشك تملكني ومقدرتش أسيطر على نفسي".

ومع تصاعد الخلاف، فقد الزوج أعصابه، وأمسك بأداة حادة واعتدى بها على زوجته، لتسقط غارقة في دمائها داخل مسكن الزوجية، وتفارق الحياة متأثرة بإصابتها قبل إسعافها.

وخلال التحقيقات، انهار المتهم معترفًا بتفاصيل الجريمة، مرددًا: "كنت بحبها وبغير عليها.. وندمان إني خلصت عليها".

وكشفت التحقيقات أن الخلافات بين الزوجين لم تكن وليدة يوم الواقعة، إذ أقر المتهم بوجود مشاحنات سابقة بسبب شكوكه المستمرة تجاه زوجته، موضحًا أنه كان دائم مراقبة تصرفاتها والتدخل في تفاصيل حياتها بدافع الغيرة.

وأضاف في أقواله أن عودة زوجته من الرحلة وما دار بينهما من حديث حول المشاركين فيها أشعل غضبه بصورة كبيرة، مؤكدًا أنه فقد السيطرة على نفسه أثناء المشادة التي انتهت بارتكاب الجريمة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم سرد تفاصيل الواقعة كاملة، معترفًا بأن دافع الجريمة كان الشك والغيرة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على جميع ملابسات الحادث.

وعقب تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتمكنت من ضبط المتهم والتحفظ على الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، فيما نُقل جثمان المجني عليها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.



