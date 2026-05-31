إعلان

أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

11:24 ص 31/05/2026

أسعار السلع الأساسية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقرت أسعار السلع الأساسية، خلال تعاملات اليوم الأحد 31-5-2026، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي" متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.85 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 63.53 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.14 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 98.02 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.07 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.56 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 68.83 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.26 جنيه.

لتر زيت الذرة: 117 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 438.56 جنيه

كيلو الدواجن الطازجة: 105.33 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.44 جنيه.

كيلو الفول السائب: 53.69 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 143.31 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 282.82 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.6 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 108.85 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الدقيق أسعار الزيت أسعار الأرز أسعار السلع الأساسية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

كارثة مصنع واشنطن.. أمريكا تعلن ارتفاع الحصيلة إلى 11 قتيلًا في تسرب كيميائي
شئون عربية و دولية

كارثة مصنع واشنطن.. أمريكا تعلن ارتفاع الحصيلة إلى 11 قتيلًا في تسرب كيميائي
بعد 365 يومًا من الزواج.. "محمد" يقاضي زوجته: "طلعت رغاية"
حوادث وقضايا

بعد 365 يومًا من الزواج.. "محمد" يقاضي زوجته: "طلعت رغاية"
20 صورة| من جزر المالديف إلى الشواطئ.. كيف قضى النجوم آخر أيام عيد الأضحى؟
زووم

20 صورة| من جزر المالديف إلى الشواطئ.. كيف قضى النجوم آخر أيام عيد الأضحى؟
"قرة عيني وقطعة من قلبي".. تامر هجرس يحتفل بعقد قران ابنته تمارا ويوجه
زووم

"قرة عيني وقطعة من قلبي".. تامر هجرس يحتفل بعقد قران ابنته تمارا ويوجه
القاهرة تتجاوز الـ35 درجة.. الأرصاد تحذر: موجة حارة تضرب البلاد حتى الجمعة
أخبار مصر

القاهرة تتجاوز الـ35 درجة.. الأرصاد تحذر: موجة حارة تضرب البلاد حتى الجمعة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان