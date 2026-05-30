بعد تخفيف حبسها.. قرار قضائي جديد بشأن محاكمة البلوجر "أم مكة" في غسل أموال التيك توك

كتب : أحمد عادل

02:23 م 30/05/2026

البلوجر أم مكة

حددت محكمة القاهرة الاقتصادية، جلسة 1 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة البلوجر "أم مكة" في اتهامها بغسل الأموال.

وكانت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية قد أحالت المتهمة إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، لاتهامها بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي مرتبط ببث محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بقبول استئناف "أم مكة" على حكم حبسها لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 100 ألف جنيه. وقررت المحكمة تعديل العقوبة والاكتفاء بتغريمها 50 ألف جنيه فقط.

