حددت محكمة القاهرة الاقتصادية، جلسة 1 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة البلوجر "أم مكة" في اتهامها بغسل الأموال.

وكانت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية قد أحالت المتهمة إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، لاتهامها بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي مرتبط ببث محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تطورات جديدة في قضية "أم مكة"

وفي وقت سابق، قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بقبول استئناف "أم مكة" على حكم حبسها لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 100 ألف جنيه. وقررت المحكمة تعديل العقوبة والاكتفاء بتغريمها 50 ألف جنيه فقط.

اقرأ أيضا:

محامي دونجا يكشف سبب حملة التشهير ضد لاعب الزمالك

"لعبة الموت".. كيف تحولت حجرة الأمومة إلى غرفة إعدام طفلين في العمرانية؟

"أبوس رجلك تستر عليا".. حكاية صاحب فرن قبّل قدم جاره ثم أحرقه في العياط