إعلان

"28 طعنة وسكينة في الجمجمة".. والد "شهد" يروي تفاصيل تعرضها للطعن على يد خطيبها من المعصرة

كتب : أحمد عادل

06:44 م 03/05/2026 تعديل في 08:03 م
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    استخراج سكينا من قاع جمجمة سيدة
  • عرض 3 صورة
    استخراج سكينا من قاع جمجمة سيدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف أحمد عبد الرحمن، والد "شهد" ضحية الطعن على يد خطيبها في منطقة المعصرة، أن المتهم تعدى على ابنته بـ28 طعنة في أنحاء متفرقة من جسدها، استقرت آخرها في رأسها، مؤكدًا أنه تم إنقاذها بمعجزة.

وقال والد المجني عليها، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن المتهم يُدعى "أحمد ص"، وكان قد تقدم لخطبة ابنته منذ 3 سنوات، قبل أن تنشب بينهما خلافات خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن ابنته طلبت فسخ الخطبة بسبب تلك الخلافات، وتواصل مع المتهم واتفق معه على الحضور برفقة أسرته لإنهاء الأمر بشكل ودي.

وتابع أنه في يوم الخميس الماضي، تربص المتهم لنجلته داخل العقار أثناء عودتها من العمل، وقام بكتم أنفاسها، ثم سدد لها 28 طعنة متفرقة بالجسد.

وأوضح أن آخر طعنة استقرت في جمجمة نجلته، مشيرًا إلى أنها خضعت لعملية جراحية استمرت نحو 12 ساعة، وتم إنقاذها.

واختتم والد الفتاة حديثه خلال بث مباشر لـ"مصراوي"، قائلًا: "بنتي بين الحياة والموت وأنا عايز حقها، وشها اتشوه بأكتر من 100 غرزة، وذراعها الأيمن بقى عاجز تمامًا، غير الطعنات اللي اتعرضت لها".

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية، إشارة من مستشفى القصر العيني تفيد باستقبال فتاة في العقد الثالث من عمرها مصابة بطعنة نافذة في الرأس وعدة جروح قطعية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة المعصرة وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تقليص العمر الافتراضي للـ10 جنيهات البلاستيكية.. ماذا يعني؟
أخبار البنوك

تقليص العمر الافتراضي للـ10 جنيهات البلاستيكية.. ماذا يعني؟
متحدث الوزراء: اكتشاف الغاز الجديد في دلتا النيل يقلل من فاتورة الاستيراد
أخبار مصر

متحدث الوزراء: اكتشاف الغاز الجديد في دلتا النيل يقلل من فاتورة الاستيراد
"بعد الهزيمة من اليونايتد".. موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

"بعد الهزيمة من اليونايتد".. موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي
هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل
رياضة عربية وعالمية

هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل
السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
زووم

السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
سفير مصر لدى فرنسا يكشف إجراءات نقل جثمان الفنان هاني شاكر إلى أرض الوطن
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة