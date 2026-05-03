كشف أحمد عبد الرحمن، والد "شهد" ضحية الطعن على يد خطيبها في منطقة المعصرة، أن المتهم تعدى على ابنته بـ28 طعنة في أنحاء متفرقة من جسدها، استقرت آخرها في رأسها، مؤكدًا أنه تم إنقاذها بمعجزة.

وقال والد المجني عليها، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن المتهم يُدعى "أحمد ص"، وكان قد تقدم لخطبة ابنته منذ 3 سنوات، قبل أن تنشب بينهما خلافات خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن ابنته طلبت فسخ الخطبة بسبب تلك الخلافات، وتواصل مع المتهم واتفق معه على الحضور برفقة أسرته لإنهاء الأمر بشكل ودي.

وتابع أنه في يوم الخميس الماضي، تربص المتهم لنجلته داخل العقار أثناء عودتها من العمل، وقام بكتم أنفاسها، ثم سدد لها 28 طعنة متفرقة بالجسد.

وأوضح أن آخر طعنة استقرت في جمجمة نجلته، مشيرًا إلى أنها خضعت لعملية جراحية استمرت نحو 12 ساعة، وتم إنقاذها.

واختتم والد الفتاة حديثه خلال بث مباشر لـ"مصراوي"، قائلًا: "بنتي بين الحياة والموت وأنا عايز حقها، وشها اتشوه بأكتر من 100 غرزة، وذراعها الأيمن بقى عاجز تمامًا، غير الطعنات اللي اتعرضت لها".

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية، إشارة من مستشفى القصر العيني تفيد باستقبال فتاة في العقد الثالث من عمرها مصابة بطعنة نافذة في الرأس وعدة جروح قطعية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.