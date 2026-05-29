شهد شارع الفرن المتفرع من ميدان العباسية، اندلاع حريق داخل مخزن أقمشة يقع بالطابق الثاني بعقار مكون من طابقين، وسط تحرك سريع من قوات الحماية المدنية للسيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

بلاغ حريق العباسية

فور تلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطار من شرطة النجدة، دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، حيث يجري التعامل مع الحريق ومحاصرة النيران.

المعاينة الأولية للحريق

وأكدت المعلومات الأولية عدم وجود أي إصابات أو خسائر بشرية حتى الآن، فيما تواصل الأجهزة المختصة أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر التلفيات.

