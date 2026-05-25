إحالة الدكتورة نوال الدجوي للطب الشرعي لإعداد تقرير بحالتها الصحية في قضية الحجر

كتب : أحمد عادل

04:36 م 25/05/2026

الدكتورة نوال الدجوي

قررت محكمة مستأنف أسرة القاهرة الجديدة، اليوم الاثني، إحالة الدكتورة نوال الدجوي إلى مصلحة الطب الشرعي، لإعداد تقرير بشأن حالتها الصحية، في الدعوى التي يطالب فيها أحد أحفادها بالحجر على ممتلكاتها، بدعوى تدهور حالتها الصحية.

تطورات قضية الحجر على ممتلكات نوال الدجوي

وخلال الجلسة السابقة، استمعت المحكمة إلى مرافعات دفاع طرفي النزاع، حيث طالب الدكتور محمد حمودة، محامي شريف الدجوي، باستخراج أوراق قضية مقتل الدكتور أحمد الدجوي، وضمها إلى مستندات الدعوى.

في المقابل، طالب دفاع حفيدتي الدكتورة نوال الدجوي بمد أجل الفصل في الدعوى، لحين استخراج صورة رسمية من حكم محكمة أول درجة الصادر برفض دعوى الحجر، وتقديمه إلى هيئة المحكمة.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت برفض الدعوى، ما دفع الحفيد إلى الطعن على الحكم أمام المحكمة المستأنفة.

